Rifiuti e disservizi. Sindaco furente fra litigi e penali

"Siamo in costante contatto con Gelsia Ambiente per monitorare la situazione e garantire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile". Il sindaco Carlo Moscatelli deve fare i conti con nuovi disservizi sul fronte della raccolta rifiuti. Nei giorni scorsi, in particolare, è stata trascurata tutta l’area di Desio Sud che, ironia della sorte, è situata a poche centinaia di metri dalla sede di Gelsia Ambiente. Numerose le segnalazioni ricevute dai cittadini e, presumibilmente, nuova arrabbiatura per Moscatelli che, per primo, proprio in campagna elettorale aveva puntato il dito sulla raccolta dei rifiuti e sulla mancanza di decoro in diverse aree della città. "Siamo pienamente consapevoli dei disagi causati alla cittadinanza dal mancato ritiro dei rifiuti - afferma il sindaco -. Ci scusiamo con tutti per l’inconveniente. Stiamo monitorando regolarmente la situazione, terremo tutti aggiornati". Dall’assessore Stefano Bruno Guidotti, tuttavia, si apprende grazie a una nota ufficiale diffusa dal Comune che finora non ci si è limitati al dialogo con l’azienda.

All’inizio del mandato proprio lui, personalmente, alle 5 del mattino ha accompagnato gli operatori dell’azienda per il ritiro dei sacchi. Poi sono stati presi anche provvedimenti. "Già a luglio - spiega l’assessore -, è stata recapitata al gestore una contestazione del servizio, dalla stessa ditta accettata, con una penale di quasi 18mila euro. Ora siamo nuovamente intervenuti con altre sollecitazioni. Quotidianamente gli uffici effettuano controlli per verificare l’eventuale disservizio della giornata, inviando successivamente alla direzione generale le immagini con l’elenco delle vie coinvolte e la conseguente richiesta di intervento. In parallelo è in corso un confronto con Gelsia Ambiente". La presa di posizione della Giunta, tuttavia, irrita Andrea Villa, capogruppo della Lega e assessore all’Ambiente fino allo scorso gennaio. "I cittadini meritano rispetto - commenta - chiarezza e un servizio efficiente".