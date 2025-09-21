Giorgia Cagliani, lo choc della Polisportiva Besanese: “Era speciale, ha lasciato un segno indelebile”

Besana Brianza (Monza e Brianza), 21 settembre 2025 – Incredulità e dolore per la morte di Giorgia Cagliani, una delle due amiche, entrambe di soli 21 anni, morte in terribile incidente a Brivio, in provincia di Lecco. "Con immenso dolore, la Polisportiva Besanese (che ha sede a Besana Brianza, in provincia di Monza e Brianza) piange la scomparsa di Giorgia Cagliani, nostra amata compagna di squadra e giocatrice della serie C" ha scritto la società in un messaggio di cordoglio condiviso sulla pagina Facebook della Polisportiva, dopo la tragedia che avvenuta nella notte tra sabato e domenica. "In questo momento di profonda sofferenza - si legge nella nota della Polisportiva di Besana Brianza - tutta la società si stringe attorno alla sua famiglia, esprimendo le più sincere condoglianze. Giorgia resterà per sempre nei nostri cuori, come atleta e come persona speciale che ha lasciato un segno indelebile nella nostra squadra".

Anche la Polisportiva 2B, squadra di pallavolo dove ha militato, il fratello di Giorgia, ha espresso il suo cordoglio in una nota firmata dal presidente della società Roberto Bonfanti: "La Polisportiva 2B di Brivio si unisce al dolore per la scomparsa di Giorgia Cagliani e si stringe con affetto a suo fratello Leo, che per anni ha fatto parte della nostra società, e alla sua famiglia in questo momento di grande tristezza" si legge nel messaggio.

I soccorsi sul luogo dell'incidente a Brivio

La tragedia

Nel terribile incidente è rimasta coinvolta una terza ragazza, sopravvissuta al drammatico impatto. Si tratta di una coetanea delle due vittime (Giorgia e Milena Marangon) residente in un vicino centro della Brianza lecchese, trovata sotto choc dai primi soccorritori. Il conducente del mezzo investitore è stato arrestato dopo i primi esami volti a stabilire il suo stato psicofisico mentre era alla guida. Su cause e dinamica dell'accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Merate (Lecco). Le giovani avevano appena posteggiato vicino a una palestra, e si stavano recando a piedi alla vicina e affollatissima festa paesana di Brivio, quando si è consumata la tragedia.

Brivio e Paderno d’Adda unite nel dolore

Lutto cittadino a Brivio e nella vicina Paderno d'Adda (Lecco) dove abitavano le due vittime. Il sindaco Gianpaolo Torchio ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi e per il giorno dei funerali delle due giovani "concittadine". "L'Amministrazione Comunale esprime profondo cordoglio e si unisce al dolore delle famiglie e di quanti stanno vivendo questo momento di grande lutto", si legge in una nota sul sito del Comune di Paderno d'Adda dove si conferma l'annullamento di tutte le iniziative previste per oggi "in segno di rispetto e vicinanza".

Lo stesso sindaco di Brivio, Federico Airoldi, in un post su Fb ha espresso la vicinanza della sua amministrazione comunale "alle famiglie ed agli amici di Giorgia e Milena. Una tragedia che tocca la comunità di Paderno D'Adda e Brivio. In segno di rispetto e

partecipazione ho proclamato due giorni di lutto cittadino". "Lo spettacolo pirotecnico e gli eventi musicali sono annullati così come le manifestazioni previste per la giornata di lunedì 22 settembre", ha aggiunto. Confermata la processione che si svolgerà "in

modo silenzioso" e "sarà un momento di preghiera per Giorgia e Milena".