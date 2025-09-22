Accusato di aver prestato soldi con interessi a tassi di usura: condannato l’ex segretario della Lega di Seregno

Seregno (Monza e Brianza) – Un prestito di 20mila euro fra il 2018 e il 2019 in favore di un imprenditore seregnese 50enne del settore tessile con la restituzione nel 2021 ritenuta con tassi di interesse usurari. Per questa vicenda il collegio di giudici del Tribunale di Monza presieduto da Carlo Ottone De Marchi ha condannato Davide Vismara, 40enne funzionario di banca ed ex segretario della Lega di Seregno a 3 anni di reclusione, 6mila euro di multa, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e 15.400 euro di provvisionale sul risarcimento del danno all’imprenditore che si è costituito parte civile.

Vismara, che si professa non responsabile dell’accusa di usura, presenterà ricorso in appello. Al termine dell’istruttoria del dibattimento durata un paio di anni, il rappresentante della pubblica accusa, il sostituto procuratore Marco Giovanni Santini, aveva chiesto per l’imputato la pena di 4 anni e mezzo di reclusione.

L’imprenditore, che era in difficoltà economiche e di gestione delle proprie attività, si era rivolto a Vismara nel 2018 per ottenere un prestito e dopo la restituzione di una somma ritenuta gravata da un tasso di interesse usurario nel marzo 2021, nel settembre seguente aveva presentato un esposto alla Procura di Monza che aveva portato al rinvio a giudizio del 40enne che ha fatto anche parte della politica seregnese. Segretario locale della Lega dal 2015, aveva lasciato la carica nel 2017 per contrasti sulla politica urbanistica della Giunta. Espulso dalla Lega, Vismara era diventato consigliere comunale di maggioranza per la lista civica Ripartiamo nel primo mandato del sindaco Alberto Rossi, poi nel 2021 ha fondato il movimento Futuro e Tradizione.