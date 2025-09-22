Polo sportivo nuovo di zecca. Calcio e atletica in prima linea

Gestione per 17 anni e investimenti per 850mila euro, il Comune affida alla Concorezzese Calcio e all’Atletica Concorezzo il Centro sportivo di via Pio X fino al 2042. Le società si sono impegnate a sistemare gli spogliatoi e a realizzarne di nuovi, a installare luci a led a risparmio energetico, a costruire una nuova segreteria, a ricondizionare il campo in sintetico a 11.

Il Municipio assicurerà un contributo di 50mila euro all’anno (40mila per la Concorezzese e 10mila per l’Atletica) per costi di utenza, manutenzione ordinaria e opere straordinarie che saranno completamente a carico dei due gruppi. Nel 2021, nel polo è stata rifatta la pista di atletica, costo 500mila euro, coperto in gran parte da fondi regionali (450mila euro). E con i ribassi d’asta, il Municipio ha acquistato le attrezzature per il salto in alto e gli ostacoli e ha finanziato un intervento extra per la base del lancio del peso.

"L’accordo è un’opportunità per la città - dice il sindaco Mauro Capitanio -. Potremo offrire un servizio di alto livello con ricadute significative su tutto il territorio".

"Questa nuova fase per noi è un momento di grande entusiasmo e responsabilità - aggiunge Massimo Meoni, presidente della Concorezzese -. La Prima squadra, in Promozione, è costruita senza impatto economico, in un’ottica di sostenibilità e responsabilità. Un modello che vuole dimostrare che il calcio può essere, prima di tutto, un luogo di opportunità".

"La nuova convenzione ci garantisce la certezza di una continuità sul lungo periodo - sottolinea Davide Forlanelli, presidente dell’Atletica -. Un aspetto fondamentale che ci consente di apportare migliorie al campo e dedicare investimenti adeguati alle nostre attività".