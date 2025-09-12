Tra le fiamme dell’amicizia. Tre giorni di festa e giochi

Ci si potrà cimentare in prove pompieristiche, superando ostacoli e spegnendo fiamme, e non mancherà un percorso a tema anche per i più piccoli. I bambini, poi, potranno vedere da vicino i mezzi utilizzati dai vigili del fuoco. Ci saranno concerti, corse ciclistiche, mostre e altre attrazioni. Tre giorni di musica, giochi e divertimento, tra passione e amicizia, con i pompieri volontari di Lissone. Prenderà il via oggi e proseguirà fino a domenica la festa dal titolo “Fire & Friends“, organizzata dall’associazione Amici dei Pompieri di Lissone insieme al Comitato Maria Letizia Verga negli spazi della caserma di viale Martiri della Libertà e nel Parco Carlo Maria Martini lì accanto.

"La manifestazione – spiega Valerio Comasini, segretario dell’associazione Amici dei Pompieri e volontario storico dei vigili del fuoco locali – nasce sulla scia della festa organizzata lo scorso anno in occasione dei 110 anni del distaccamento cittadino e vuole proporre 3 giorni di intrattenimento e divertimento in compagnia". Si comincerà oggi alle 18 con la corsa ciclistica “Fire Sprint“, una gara di velocità a cronometro che si svolgerà lungo una parte di viale Martiri della Libertà, chiusa al traffico per l’occasione. Per i bimbi ci sarà un’area con giochi gonfiabili, mentre in caserma si potrà visitare un’esposizione di elmetti dei vigili del fuoco.

Domani e domenica gli appuntamenti inizieranno già dalle 10 e andranno avanti fino a sera: in entrambi i giorni nel parco ci si potrà scatenare su percorsi per mountain bike o di ciclismo su pista preparati da Mtb Lissone e dallo Sport Club Mobili. Sarà attiva l’area gonfiabili, sarà aperta la mostra di elmetti e si potranno vedere i mezzi dei pompieri, oltre a un’esposizione di plastici e modellini di scenari di intervento e di emergenza. Non mancherà la musica, tutto il giorno con New Radio Seveso e domani dalle 18 alle 20 con la cooperativa Il Brugo e la Ranger Music Band. Domani e domenica, poi, i più grandi potranno mettersi alla prova sull’avventuroso percorso “Heroes: Fireman Experience Outdoor“, un itinerario con ostacoli da superare in stile spartan race e fiamme da spegnere. Per i bambini domenica il percorso giocoso di Pompieropoli. Per l’intero weekend area ristoro con servizio cucina.