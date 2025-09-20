La polizia locale diventa più forte con altri 4 agenti

Il mese di settembre porta novità a Bovisio con nuove forze per la polizia locale. Ora nel comando di piazza Biraghi sono in servizio nove persone. Oltre al comandante Paolo Borgotti si contano tre ufficiali e cinque agenti. Con loro, inoltre, anche una figura amministrativa.

Un ufficiale è entrato in servizio il 25 agosto e ha già avuto modo di farsi apprezzare sul campo. Tre agenti, invece, hanno iniziato la loro attività martedì 16 settembre. Hanno 25, 32 e 37 anni. Tutti e tre dovranno seguire il modulo di formazione obbligatoria della regione Lombardia. Al momento, dunque, non possono fare servizio in autonomia.

"L’arrivo dell’ufficiale e dei nuovi agenti - commenta il sindaco Giovanni Sartori - è una promessa mantenuta. Da tempo il desiderio era quello di assumere altro personale per un comando che, nel corso degli anni, si era un po’ ridotto all’osso. Di fatto in alcuni momenti era anche difficile garantire i servizi sul territorio. La situazione non è ancora quella ottimale, faremo di certo valutazioni per cercare di incrementare ulteriormente il personale in servizio al comando. Intanto c’è soddisfazione per questo passo avanti. Un grazie al comandante Paolo Borgotti e a tutta la polizia locale per quello che ha fatto anche nei momenti di difficoltà. Un ringraziamento anche al vicesindaco Luciano Geminian che sta lavorando a stretto contatto con il comandante per far sì che i nostri uomini siano messi nelle condizioni di lavorare al meglio sul nostro territorio nell’interesse di tutti".

Veronica Todaro