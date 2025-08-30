Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
MonzaBrianza
CronacaNuove moto e biciclette per gli eco-vigili
30 ago 2025
ALESSANDRO SALEMI
Cronaca
Nuove moto e biciclette per gli eco-vigili

La polizia locale di Monza accelera verso un futuro più sostenibile e operativo con l’introduzione di tre nuove motociclette e due biciclette a pedalata assistita, acquisite grazie a un contributo di Regione Lombardia. I mezzi, che entreranno presto in servizio, rappresentano un passo avanti nella modernizzazione del Comando di via Marsala, con l’obiettivo di rendere gli interventi più rapidi, ecologici e vicini alle esigenze dei cittadini. Le motociclette, equipaggiate con tecnologie avanzate di sicurezza e comunicazione, garantiranno agli agenti una maggiore agilità negli spostamenti, riducendo l’impatto ambientale.

Saranno fondamentali per il pattugliamento, il controllo del traffico e gli interventi rapidi, soprattutto nelle aree più congestionate. Le biciclette a pedalata assistita, invece, si rivelano ideali per il controllo delle zone verdi, pedonali o difficilmente accessibili con veicoli tradizionali.

Un tassello importante è stato l’istituzione, a inizio novembre 2024, del Nucleo intervento rapido motociclistico, composto da otto agenti, i cosiddetti “falchi“. Questi, operando in motocicletta, affiancano i vigili di quartiere nelle attività di sicurezza urbana e controllo del territorio, dimostrando l’efficacia di un approccio dinamico e flessibile. "L’arrivo di nuovi mezzi a supporto delle attività in motocicletta e in bici - osserva l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia - testimonia l’impegno della polizia locale di Monza nel migliorare costantemente la qualità del servizio, abbracciando soluzioni in grado di rispondere al meglio alle esigenze della comunità".

A.S.

SostenibilitàMobilità