In servizio fino alle 2 di notte. La polizia locale apre al terzo turno

La polizia locale in servizio fino alle 2 di notte. È la novità proposta dall’amministrazione sul fronte della sicurezza. Per la città è una svolta epocale: mai prima d’ora il Comune era stato in grado di organizzarsi in questo modo per cercare di garantire il controllo del territorio anche negli orari serali e notturni. Alcuni tentativi erano già stati fatti, ma per periodi limitati: spesso i mesi estivi (con particolare riferimento alle serate della movida) o nel periodo prenatalizio. Ora, finalmente, il cosiddetto terzo turno (quello che inizia dopo le 19.30 e prosegue oltre la mezzanotte, è stato istituzionalizzato. "Nel tardo pomeriggio di giovedì – racconta il sindaco Alberto Rossi -, con il vicesindaco William Viganò, sono passato al comando della polizia locale per salutare gli agenti che iniziavamo il terzo turno. Una giornata che consideriamo importante perché è la prima in cui entra in vigore un orario del servizio nuovo: nelle giornate del giovedì, venerdì e sabato l’attività ordinaria della polizia locale si protrae fino alle 2 di notte. Era un impegno che avevamo assunto con forza nel programma elettorale e nelle linee di mandato: ampliare l’orario della polizia locale. Una modifica resa possibile dal considerevole consolidamento dell’organico a cui abbiamo lavorato in questi anni". Durante gli anni del suo mandato il numero degli agenti è aumentato fino ad arrivare a oltre 45 persone. E Seregno è diventata la seconda città importante della provincia (dopo Monza) a rispettare quel rapporto di un agente ogni mille abitanti richiesto dalla Regione. Le altre città di pari dimensioni, al momento, inseguono. "Una modifica preziosa - conclude Rossi - che estende l’orario e il presidio in una fascia importante, e porta la presenza degli agenti in servizio fino a quasi 19 ore giornaliere su tre turni in quei giorni della settimana". Gli sforzi per sviluppare l’attività della polizia locale non si sono limitati all’incremento del numero di agenti.

Nelle ultime settimane è stato inaugurato anche il nuovo comando, un centro all’avanguardia in quell’immobile che storicamente ha ospitato la sede della Polstrada. Nell’ambito della sicurezza, poi, investimento importante anche per estendere il sistema di videosorveglianza, oltre alla decisione di chiamare la vigilanza privata per fornire un supporto durante il periodo estivo.

Gualfrido Galimberti