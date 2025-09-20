Piste poco ciclabili
Michele Mezzanzanica
Piste poco ciclabili
MonzaBrianza
CronacaLa maratona delle Storie per crescere. Il giro delle biblioteche in 78 giorni
20 set 2025
CRISTINA BERTOLINI
Cronaca
La maratona delle Storie per crescere. Il giro delle biblioteche in 78 giorni

Più di 130 eventi gratuiti per bambini, ragazzi e adulti tra letture, laboratori e spettacoli. Fino al 13 dicembre

Più di 130 eventi gratuiti per bambini, ragazzi e adulti tra letture, laboratori e spettacoli. Fino al 13 dicembre

Più di 130 eventi gratuiti per bambini, ragazzi e adulti tra letture, laboratori e spettacoli. Fino al 13 dicembre

Carboidrati, proteine, lipidi, vitamine e sali minerali sono i cinque ingredienti della quinta edizione del “Festival delle storie“ organizzato da Brianzabiblioteche da sabato 27 settembre fino a sabato 13 dicembre. Cinque i filoni nutrienti, reali e simbolici, a cui saranno ispirati gli appuntamenti. I carboidrati danno energia e sono le storie del nostro tempo. I laboratori e gli incontri per ragionare sul futuro rappresentano le proteine, i mattoni dell’organismo. Gli appuntamenti per ricordare le nostre radici sono i lipidi, le nostre riserve. Gli eventi per bambini e ragazzi sono le vitamine, elementi piccoli ed essenziali, e le attività dedicate ai giovani sulle sfide del presente sono i sali minerali, sostanze che contribuiscono al corretto funzionamento del nostro corpo.

In 78 giorni si terranno più di 130 eventi gratuiti, di cui 80 per bambini e ragazzi, e 50 per adulti tra letture, laboratori, conferenze, recital con musica dal vivo e spettacoli. Saranno ospitati nelle 47 biblioteche della rete, nei punti Biblio, nell’Archivio Storico di Monza, nei teatri, nelle librerie, nei cinema, nei parchi e anche alla Casa circondariale di via Sanquirico, a tutti gli effetti un quartiere della città, con la sua biblioteca, in rete con le altre del sistema. Il Festival è cresciuto dai 59 eventi del 2021, divenuti 74, 83, 105 e ad oggi 130. "L’edizione 2024 – ricorda Laura Beretta, responsabile della biblioteca di Monza – ha richiamato 3500 partecipanti che hanno occupato l’82% dei posti disponibili".

Novità di questa edizione, tante proposte dedicate alla fascia dei piccolissimi, da 0 a 36 mesi. All’interno del programma del Festival un inserto staccabile permetterà ad adulti e bambini di partecipare alla sfida MGB: Mi Gioco la Biblioteca. L’inserto è una scheda da completare collezionando timbri, giocando o prendendo in prestito un gioco in scatola e partecipando agli eventi organizzati dalle biblioteche. "Nota è ormai l’apertura delle biblioteche verso questi materiali non convenzionali – spiega Viviana Guidetti, presidente di Brianza Biblioteche e assessora alle Biblioteche del Comune di Monza – Ciò non vuol dire togliere importanza alla promozione della lettura e del libro, ma portare allo stesso livello la promozione delle storie e di altri materiali nuovi, di promozione della cultura e di sviluppo della curiosità, come i giochi in scatola, per attirare anche gli adolescenti". Il Festival trova il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza.

© Riproduzione riservata

