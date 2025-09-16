Karine Cogliati abbandonata morta nel bosco di Carate Brianza: a processo il pizzaiolo Giuseppe Bernardini

Carate Brianza (Monza), 16 settembre 2025 - Va alla sbarra Giuseppe Bernardini, il 45enne incensurato titolare di una pizzeria da asporto a Carate Brianza che ha abbandonato nel bosco il corpo senza vita di Karine Cogliati.

Il pm della Procura di Monza Flaminio Forieri ha chiesto il giudizio immediato dell'uomo, che si trova agli arresti domiciliari, con le accuse di spaccio di droga, morte in conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere della 26enne italo-brasiliana residente a Biassono che era stata trovata morta lo scorso febbraio in una zona impervia alla periferia di Carate Brianza, rannicchiata dentro una felpa le cui maniche erano state legate per trasportarla come un sacchetto da abbandonare.

Alla notifica del provvedimento della Procura per mandarlo subito davanti al giudice, Bernardini ha invece scelto di venire processato con il rito abbreviato, che prevede lo 'sconto' di un terzo della pena in caso di condanna ed è chiamato a presentarsi a gennaio davanti alla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella. Il 45enne, che era stato identificato dai carabinieri dall'auto ripresa dalle telecamere della zona dei boschi e bloccato mentre stava scappando in Slovenia, era stato inizialmente soltanto denunciato per occultamento di cadavere.

Poi il fermo agli arresti domiciliari quando si sono aggiunte le accuse di spaccio di droga e morte in conseguenza di altro reato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Seregno, infatti, la 26enne è morta per overdose di cocaina, ceduta dall'indagato in una camera di un motel di Lissone, dove il corpo senza vita della ragazza è rimasto una notte intera prima che il pizzaiolo lo trasportasse nel bosco. Un passante lo ha scoperto e ha allertato i carabinieri.

All'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Marco Formentin, il 45enne è arrivato insieme al suo avvocato ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Karine Cogliati era madre di due bimbe ancora piccole.