Brambilla e Rocca senza rivali allo “Swing Art”

Dopo la pausa per il Gp di Formula 1, i golfisti sono tornati in campo al Golf Milano. Golf e arte si sono incontrati nella gara Swing Art. Luca Brambilla e Filippo Rocca hanno tenuto fede al pronostico vincendo con 69 colpi. In prima categoria Ludovico Brambilla e Margherita Gnech (44) hanno preceduto Filippo Salvetti con Margherita Salvetti e Alberto Avanzo con Barbara Zonchello, appaiati a 42 punti. In seconda Marco Villa e Antonio Turiano (43) hanno avuto la meglio nel testa a testa con Maurizio Marullo e Massimo Merlo, appaiati nel punteggio ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Hanno completato il podio Luca Sepe e Alessandra Zanchi (41). Il giorno seguente Filippo Salvetti ha confermato l’ottimo periodo di forma imponendosi nel 9° Cpa Golf Challenge. In prima categoria Giorgio Gobbi (40) ha superato Guido Camera (36), in seconda Riccardo Ceccarelli (38) ha ottenuto la vittoria davanti a Lorenza Maestro (36) mentre in terza Antonio Tagliabue (40) ha prevalso nella sfida all’ultimo colpo con Claudio Sadino, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche.

Andrea Ronchi