Mistero sulla morte di Karine Cogliati: uomo di 46 anni denunciato per l’occultamento del cadavere

Monza – Un italiano di 46 anni è stato denunciato per occultamento di cadavere per avere abbandonato nella boscaglia il corpo di Karine Cogliati la ragazza di 26 anni trovata morta domenica pomeriggio a Carate Brianza, raccolta in posizione fetale e legata con una felpa che passava sotto le gambe, allacciava le caviglie e poi annodata sopra la testa come un sacchetto per trasportarla.

A individuare il responsabile sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo di Monza Brianza e della Compagnia di Seregno, con il supporto di altri reparti dell'Arma, che l’hanno rintracciato martedì pomeriggio dopo che l'uomo aveva immediatamente lasciato la Brianza per dirigersi verso il nord est Italia.

Il cadavere di Cogliati, originaria del Brasile e senza fissa dimora, è stato scoperto da un cittadino che stava passeggiando in un sentiero impervio vicino al fiume Lambro.

La giovane, conosciuta al Servizio per la cura delle tossicodipendenze, con due figlie piccole e varie denunce per reati minori accumulate negli ultimi anni, non presentava segni di violenza sul corpo, ma le circostanze del suo ritrovamento e il mistero sulle cause del suo decesso hanno spinto la Procura di Monza ad indagare più a fondo. Gli accertamenti proseguono ora per chiarire la vicenda in ogni suo aspetto e giovedì la salma della ragazza sarà sottoposta all'autopsia.