Sprint da campione:. Gregori detta legge al Trofeo Piccarella

Fulmine Gregori a Marcallo con Casone. Quinta vittoria stagionale per il portacolori del Velo Club Sovico-Pool Canù GB che nell’undicesima edizione del Trofeo Piccarella per la categoria allievi spadroneggia al termine di una volata a ranghi compatti. Marco Gregori ottiene così un nuovo successo superando Umberto Vaselli della Madignanese Ciclismo e Pietro Crugnola della Società Ciclistica Busto Garolfo. "Questa vittoria è frutto di un grande lavoro di squadra e dà morale per affrontare al meglio la parte conclusiva di questa stagione", hanno dichiarato i ds Ferrari, Alberti e Buttini. A portare in rampa di lancio il talentuoso sprinter piacentino, 16 anni da compiere il 26 settembre, è stato un perfetto lavoro di squadra in cui tutti gli atleti della formazione brianzola hanno dato un prezioso contributo. Poi Gregori ha completato l’opera tagliando il traguardo a braccia alzate per festeggiare la quinta affermazione stagionale su strada dopo i trionfi di Calcinato, Mariano Comense, nel Campionato emiliano di Vigolzone e nella Gazzaniga-Onore.

Dan.Vig.