Aggrappiamoci a Leonardo
Ivan Albarelli
Aggrappiamoci a Leonardo
MonzaBrianza
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Taxi a Orio al SerioStadio San SiroIliass AouaniL'erede di ArmaniTragedia SannazaroMeteo
Acquista il giornale
CronacaMonza dà l’addio a Giovanni “Nino” Manzoni, il parrucchiere del Cristo Re. Aveva 75 anni, vissuti nel ricordo del figlio Stefano
16 set 2025
DARIO CRIPPA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Monza Brianza
  3. Cronaca
  4. Monza dà l’addio a Giovanni “Nino” Manzoni, il parrucchiere del Cristo Re. Aveva 75 anni, vissuti nel ricordo del figlio Stefano

Monza dà l’addio a Giovanni “Nino” Manzoni, il parrucchiere del Cristo Re. Aveva 75 anni, vissuti nel ricordo del figlio Stefano

È venuto a mancare il “barbiere” di uno dei quartieri storici della città, molto conosciuto anche a San Gerardo. Nel 1998 aveva perso il figlio promessa del basket in un incidente in Friuli, nel 2021 la moglie Nadia

In memoria del figlio Stefano Giovanni Manzoni e la moglie Nadia organizzavano, assieme a tanti amici, un torneo di basket, alla Gerardiana

In memoria del figlio Stefano Giovanni Manzoni e la moglie Nadia organizzavano, assieme a tanti amici, un torneo di basket, alla Gerardiana

Per approfondire:

Monza, 16 settembre 2025 – Per chi ha fede, ora la sua famiglia è riunita in un mondo migliore. È morto ieri Giovanni "Nino" Manzoni. Aveva 75 anni e a Monza, ai quartieri San Gerardo e Cristo Re soprattutto, moltissime persone lo conoscevano e gli volevano bene. A Cristo Re perché per mezzo secolo ne era stato il parrucchiere e centinaia di clienti erano entrati nella sua bottega Oggi accanto c'è una macelleria islamica ma un tempo era uno dei cuori del quartiere.  

L’incidente in Friuli 

E poi a San Gerardo perché qui aveva iniziato a giocare a basket suo figlio Stefano. Un bel ragazzone. Divenuto presto una promessa della palla a spicchi brianzola, aveva trovato una tragica morte nel 1998 in un incidente stradale assieme a tre commilitoni mentre svolgeva il servizio militare a Cordenons, in Friuli. Una tragedia di cui avevano parlato tv e giornali, i funerali di Stato. Quattro giovani vite spezzate in un lampo (Stefano aveva 21 anni).

Un'immagine felice di circa trent'anni fa di mamma e papà assieme all'amato figlio Stefano durante una vacanza
Un'immagine felice di circa trent'anni fa di mamma e papà assieme all'amato figlio Stefano durante una vacanza

La Gerardiana 

Da allora papà Nino, assieme alla moglie Nadia Della Corna, aveva vissuto solo per il ricordo di quel figlio perduto. Per più di vent'anni, aveva organizzato un torneo di basket giovanile alla sua memoria, ogni anno 8 club mandavano le loro rappresentative al campo della Gerardiana di Monza, la prima società di Stefano, rimasta sempre al fianco dei suoi genitori. 

Nel 2021 la morte di mamma Nadia 

Con i vecchi compagni e amici di Stefano che si ritrovavano per una partitella amichevole da disputare nell'intervallo tra le finali, ogni volta fino a quest'anno. Mamma Nadia, da tempo malata, era morta nel 2021. Nino, rimasto solo, aveva continuato a organizzare il torneo, poi un brutto male ha preso anche lui. Ieri, la sua morte.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata