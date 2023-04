Irrompe nella villa di Silvio Berlusconi urlando “papà, papà”: 48enne arrestato ad Arcore

Arcore (Monza), 27 Aprile 2023 - E' entrato alla guida della sua Bmw X2 nera in uno dei vialetti che porta a Villa San Martino, la residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore e ha aggredito i due carabinieri del servizio di sicurezza di Monza che stavano sorvegliando l'ingresso e che l'hanno bloccato. "Papà, papà", urlava, pare allo scopo di richiamare l'attenzione dell'ex premier (che invece è ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano), mentre veniva arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali da uno dei due militari, che nella colluttazione è stato scaraventato a terra e ha avuto una prognosi di 4 giorni per il trauma ad un ginocchio.

Protagonista dell'insolito episodio accaduto ieri mattina un 48enne residente a Riva del Garda che sarebbe stato in cura in passato per problemi psichici. Oggi il 48enne è stato processato per direttissima al Tribunale di Monza. Davanti al giudice ha detto di essere un consulente gestionale domiciliato a Bergamo, ma poi si è avvalso della facoltà di non rispondere in merito alle accuse contestate.

La Procura ha chiesto la convalida dell'arresto e la misura di custodia cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo, mentre la difesa ha chiesto che l'imputato fosse sottoposto al solo divieto di dimora ad Arcore. Si attende la decisione del giudice.