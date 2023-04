Silvio Berlusconi, nuovo miglioramento. Zangrillo: “risponde alle terapie e il quadro è stabile”

Milano, 26 aprile 2023 – Si sono stabilizzate le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile per una polmonite contratta nel quadro della leucemia mielomonocitica cronica per la quale l'ex premier è in cura da oltre un anno. Dopo 12 giorni in terapia intensiva, Berlusconi era stato trasferito in reparto la sera del 16 aprile.

Nell'ultimo bollettino diffuso stamattina dall'ospedale, firmato dal medico personale e responsabile delle Terapie intensive del San Raffaele Alberto Zangrillo e dal primario dell'Oncoematologia Fabio Ciceri, si legge che "nel corso degli ultimi quattro giorni le risposte alle terapie hanno reso possibile il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo".

Per il presidente di Forza Italia oggi è il ventiduesimo giorno di ricovero con i primi 12 in terapia intensiva. Lo scorso 16 aprile lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento in un reparto di degenza ordinaria.

La visita di Marina

Ieri la primogenita del Cavaliere, Marina, aveva fatto visita al visita al padre. Oltre a lei, hanno incontrato l'ex premier anche il fratello Paolo e lo storico amico Fedele Confalonieri.

Le parole di Tajani

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sempre ieri aveva detto che “Silvio Berlusconi sta bene e sta migliorando, proprio ieri sera mi ha telefonato per leggermi il suo intervento" sul 25 aprile.