Monza, uomo di 60 anni muore investito da un treno. Disagi al traffico ferroviario

Monza, 2 Luglio 2025 - Si annuncia un'altra mattinata difficile per il traffico ferroviario sulla linea Chiasso - Milano dove la circolazione è stata sospesa tra Monza e Seregno per l'investimento da parte di un treno di un uomo di 60 anni, che è deceduto. L'allarme è scattato alle 8.14 alla stazione ferroviaria di via Arosio a Monza.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dall'Agenzia regionale emergenza e urgenza di Monza e Brianza, che hanno constatato il decesso della persona travolta, oltre a personale della Questura di Monza e Brianza e dei vigili del fuoco del Comando monzese. Non è ancora chiaro se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Un altro uomo è stato soccorso in codice verde per un malore avuto nell'assistere alla tragedia. Rete ferroviaria italiana fa sapere che "i treni subiranno limitazioni e cancellazioni".

La stessa situazione che si era verificata lunedì 30 giugno scorso quando verso le 16 alla stazione ferroviaria di via Arosio è stato arrotato ed è morto un ragazzo di 21 anni, che si trovava sul primo binario ed è stato travolto al passaggio del convoglio che da Saronno viaggiava verso Albairate. In quell'occasione il traffico ferroviario aveva subìto ritardi fino a 90 minuti.