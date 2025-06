Monza, morto investito dal treno in stazione: rallentamenti e cancellazioni sulla linea Milano-Chiasso

Monza, 30 giugno 2025 - Dalle ore 16:25 odierne, lunedì 30 giugno, sulla linea Milano-Chiasso la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Monza per l'investimento di una persona da parte di un treno.

L'allarme è scattato alle 16.17 alla stazione ferroviaria in via Arosio. Sul posto è intervenuta un'auto medica e la pattuglia in motocicletta inviati dall'Agenzia regionale emergenza e urgenza di Monza e Brianza, che hanno constatato il decesso della persona arrotata, oltre a carabinieri, polizia ferroviaria, personale di Rfi e vigili del fuoco di Monza.

Rete ferroviaria italiana fa sapere che "sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti presenti sul posto e i treni subiranno rallentamenti fino a 40 minuti, limitazioni e cancellazioni".