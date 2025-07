Emergenza aria. Per tre anni 200 camion ogni giorno

Tutelare la salute dei cittadini, a lungo esposti all’attività di cantiere e al passaggio dei camion. Con questo intento il Comitato per la Difesa del Territorio chiede al Comune di provvedere all’installazione di centraline in collaborazione con Arpa per monitorare in tempo reale la qualità dell’aria. Il problema era stato evidenziato dal comitato già verso la fine di aprile, quando i cittadini avevano iniziato a notare il passaggio dei camion. "Ci descrivono il passaggio di 200 camion al giorno – raccontata il comitato – a zero metri dalla scuola Rodari e dal cimitero di Bareggio, così come a pochi metri dagli oratori di Santa Margherita e di Bareggia. Grandi quantità di terra movimentata, nuvole di polveri, e i cantieri sono ancora in una fase ampliamente preliminare. Cosa succederà quando cominceranno a scavare sotto le case per costruire le gallerie?". Per questo il comitato ha chiesto l’installazione delle centraline. La qualità dell’aria, con il passaggio dei camion, potrebbe risultare compromessa: manca un dato oggettivo in grado di dire se queste attività preliminari di cantiere comportano rischi per la salute dei cittadini. I lavori, oltretutto, dovrebbero durare mille giorni. Il comitato chiede dunque di collocare una centralina dell’Arpa in prossimità della scuola Rodari e di rendere noti con cadenza mensile i dati rilevati. Analoga iniziativa è stata condotta a Lissone, dove la richiesta è stata portata in Consiglio.

G.G.