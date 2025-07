La scelta della Folgore. In panchina c’è Belmonte

Sarà Nicola Belmonte l’allenatore della Folgore Caratese nella stagione 2025/26. All’alba del primo luglio, primo giorno, appunto, della nuova stagione agonistica, la società azzurra puntualmente annuncia il nome del successore di Filippo Carobbio approdato a Vicenza con il ruolo di vice di Fabio Gallo. C’era molta curiosità per conoscere su chi fosse caduta la scelta di Michele Criscitiello, soprattutto perché nelle ultime settimane non era circolata alcuna indiscrezione specie riguardante i tecnici “locali” tuttora a spasso. Non è comunque la prima volta che la Folgore pesca da “fuori” (un nome su tutti quello di Emilio Longo) e soprattutto non è la prima volta che sorprende puntando su un esordiente per la categoria.

Classe 1987, otto anni più giovane di Carobbio, Belmonte ha al suo attivo nell’ultima stagione quattro panchine di serie B. I più attenti lo ricorderanno alla guida del “suo” Cosenza (che è la società della sua città) tra fine febbraio e fine marzo dopo l’esonero di Massimiliano Alvisi. Belmonte allena con profitto la Primavera (terminerà al sesto posto a ridosso dei playoff, pur tra mille vicissitudini…) ma all’improvviso viene promosso da patron Guarascio alla guida della prima squadra affiancato da Pierantonio Tortelli. Un pareggio all’esordio col Modena, la vittoria con la Reggiana ma poi i due ko con Catanzaro e Pisa che inesorabilmente gli costano il posto.

Chiaro, un esonero che non condiziona alcun giudizio nei confronti di un allenatore che ha iniziato presto, nel 2019 prima a Siena come collaboratore del settore giovanile e poi dal 2020 nel vivaio del Cosenza. Prima l’Under 15, poi l’Under 16 e dopo aver conseguito il patentino Uefa A, nel 2023, gli viene affidata la Primavera. Breve ma importante la sua carriera da calciatore visto che può vantare oltre 50 presenze in serie A con le casacche di Siena, Bari e Udinese. Nel 2015 lo cerca il Catania, poi Perugia e Siena dove per una serie di problemi fisici interrompe la sua attività aggiungendo anche 160 presenze tra i cadetti e cinque reti, discreto bottino per un difensore come lui. Con la sua Primavera Belmonte prediligeva il 4-3-1-2, vedremo quale modulo appiccicherà alla nuova Folgore Caratese…