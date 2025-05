Tragedia a Brugherio, auto si schianta contro il guard rail: ragazzo di 20 anni muore sul colpo

Monza – Tragedia sulle strade di Brugherio. Sabato mattina, poco prima delle 7.30, un ragazzo di 20 anni ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente stradale lungo via Monza. Il giovane viaggiava come passeggero su una Nissan Micra insieme a un amico di 19 anni quando, all’altezza dell’incrocio con via Comolli, l’auto è finita fuori strada schiantandosi contro il guard rail sul margine destro della corsia.

L’impatto è stato fatale per il ventenne, morto sul colpo. Il diciannovenne, che era alla guida del veicolo, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione: non è in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori. La polizia locale di Brugherio, intervenuta per i rilievi, sta cercando di ricostruire le cause che hanno portato la vettura a perdere il controllo proprio nel tratto che precede il cavalcavia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Come da prassi in questi casi, i medici del San Gerardo hanno sottoposto il giovane agli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue. Gli esiti degli esami tossicologici saranno fondamentali per chiarire se l’incidente sia dovuto a un malore, a un colpo di sonno o ad altri fattori.

Le generalità dei due ragazzi non sono ancora state rese note, in attesa che vengano informate le rispettive famiglie. La comunità di Brugherio è sotto shock per questa tragedia che ha spezzato una giovane vita.