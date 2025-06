Incidente a Cornegliano Laudense, motociclista di 64 anni muore dopo lo scontro con un’auto

Cornegliano Laudense (Lodi)- Tragedia alle 7.30 di domenica mattina lungo il tratto di Provinciale 235 in territorio di Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, all'altezza della frazione Muzza: in seguito allo scontro tra un'auto ed una moto, un centauro di 64 anni ha perso la vita.

Ancora al vaglio la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nella zona della cascina Sesmones: sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori del 118 con automedica, ambulanza ed elisoccorso decollato da Bergamo. Inutili, però, purtroppo, i tentativi di salvare la vita all'uomo che era in sella alla sua moto. Ferita anche una donna di 64 anni. Il traffico è andato in tilt con i mezzi in mezzo alla sede stradale e per permettere le operazioni di soccorso. --