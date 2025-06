Il Rio Brovada sistemato con 150mila euro. Le sponde rinforzate contro le esondazioni

È stata completata la messa in opera del Rio Brovada. L’intervento, finanziato da un contributo di 150mila euro concesso da Regione Lombardia, ha consentito di sistemare l’area in vista dei mutamenti climatici. Il Rio Brovada, noto come “ul Capuri“, è un’opera idraulica indispensabile, importante per cautelarsi da esondazioni e limitare i danni del maltempo. Come ha spiegato il sindaco Emanuele Pozzoli: "Il più importante intervento di messa in sicurezza del reticolo idrico minore mai realizzato dal Comune. Uno di quei lavori che non si vedono ma che hanno effetti nel tempo. L’opera sul Brovada è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune e ha previsto una lunga fase preparatoria, che ha incluso studi agronomici, analisi geologiche e campionamenti dei terreni, fondamentali per verificare la stabilità e la sicurezza delle aree. Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti ambientali e vegetazionali, con inquadramento delle zone boschive e rispetto delle normative regionali in materia forestale e ambientale. Le sponde del torrente sono state oggetto di interventi di sistemazione strutturale, localizzati in due tratti critici, per evitare futuri cedimenti e garantire la stabilità idraulica dell’intero corso d’acqua". La sovvenzione regionale è stata completamente accolta nel bilancio comunale. La copertura dei costi ha compreso, oltre ai lavori veri e propri, anche le attività tecniche funzionali alla realizzazione e al collaudo dell’opera. A rendere possibile l’intervento è stata la capacità dell’amministrazione di partecipare al bando regionale e pianificare nei dettagli un’opera che, pur non visibile, si inserisce in una strategia ampia di prevenzione. Ora che i lavori sono stati conclusi e il rio Brovada è stato messo in sicurezza, l’intera area potrà contare su un sistema idraulico più efficiente, pronto a rispondere con maggiore efficacia anche alle sfide poste dal cambiamento climatico e dall’aumento degli eventi atmosferici estremi.

Ora non resta che godersi lo spettacolo delle aree verdi: a piedi o in bicicletta. Un percorso che va da Rancate alla Valle della Brovada è l’ideale per un’escursione. Piacevole e non troppo lungo (due chilometri e mezzo tra andata e ritorno), incrocia numerosi sentieri laterali che permettono di scoprire parecchie zone verdi tra Triuggio, Carate Brianza e Besana in Brianza, all’interno del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Sonia Ronconi