Furgone investe un ragazzino di dodici anni

Incidente ieri nel primissimo pomeriggio a Monza, dove un ragazzino è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada.

È successo poco dopo l’ora di pranzo, all’13.41 per la precisione l’ora in cui è scattato l’allarme, al quartiere Cederna, periferia della città.

Un ragazzino di dodici anni stava attraversando la strada in via Antonio Cederna, quando un autocarro leggero – alias un furgone – lo ha centrato e lo ha scaraventato in mezzo alla strada.

Immediatamente è partito l’allarme con la chiamata al 112. Sul posto Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, ha inviato un’automabulanza dalla Croce Rossa di Cinisello Balsamo, la prima a disposizione, assieme n a un’automedica.

I soccorsi sono partiti in codice giallo e, una volta intervenuti, sono ripartiti in ambulanza con il medesimo codice all’indirizzo dell’ospedale San Gerardo di Monza, mentre per fortuna l’automedica ha potuto fare rientro alla base.

Le ferite del ragazzino sono apparse serie, ma per fortuna non gravi, tanto che la giovane vittima non è mai stata considerata in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra anti-infortunistica della polizia locale di Monza, che hanno iniziato immediatamente le indagini. Ancora in corso la ricostruzione precisa della dinamica dell’investimento, l’unica certezza è che il ragazzino non si trovava sulle strisce pedonali.

Da approfondire e valutare comunque le eventuali responsabilità dell’autista del furgone.

