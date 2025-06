Lotta al rischio idrogeologico. In sicurezza quattro scolatori

Stanziati 245mila euro per realizzare due interventi necessari alla prevenzione del rischio idrogeologico. L’Amministrazione comunale di Sondrio ha predisposto un taglio di piante e di regimazione idraulica per un intervento che interessa le Valli Ruvina, Duretta, Molinera e Ruinetta nelle zone comprese tra Mossini e Arquino, Arquino e Ponchiera, Triangia, Mossini, Sassella e Triasso per la messa in sicurezza di quattro corsi d’acqua: lo scolatore Triasso-Sassella, il Paiosa, il Val Grande e il Val Diretta. Le domande di contributo sono due, una per ciascun progetto, rispettivamente per 160mila e 85mila euro che, in caso positivo, sarebbero coperti per 175mila euro, integrati con fondi comunali.

"In questi anni abbiamo realizzato numerosi interventi per la messa in sicurezza dei versanti e la regimazione dei corsi d’acqua necessaria per la prevenzione dei rischi che eventi meteo estremi sempre più frequenti hanno notevolmente aumentato – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco – Proseguiamo nell’ambito di una programmazione mirata a coinvolgere l’intero territorio, cui si unisce l’impegno della Regione nel reperimento delle risorse".

F.D.E.