Interventi nei torrenti per prevenire dissesto e danni

Si sono conclusi i lavori di sistemazione dell’alveo del Torrente Mainona, un intervento che ha richiesto un investimento di 145mila euro e ha incluso la sistemazione delle griglie, il selciato, e opere di regimazione delle acque e pulizia. Questo progetto è stato reso possibile grazie a un contributo di 20mila euro del Consorzio BIM di Gravedona, affiancato da fondi propri del Comune.

Negli ultimi mesi, si sono svolti e continuano a essere realizzati ulteriori interventi di pulizia anche per il Torrente Pola e il Torrente Azzano nella zona di Largo Valle, mentre è in fase di avvio un’importante opera di dragaggio della foce del Perlana, prevista per nei prossimi giorni e con un costo di 60mila euro. Questo ultimo intervento non solo libererà la foce del torrente, ma garantirà anche la funzionalità del pontile di Campo durante i periodi di bassa acqua nel lago.

Grazie a queste azioni mirate, si potrà garantire un corretto deflusso delle acque, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente circostante e al benessere della comunità locale.