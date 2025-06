Seconda fase, sul tavolo 1milione 600mila euro

I bacini, il selettore, le tecnologie, la viabilità di servizio. Quello inaugurato ieri è l’hardware del nuovo impianto anti-alluvione. In vista, e già in parte avviata, una seconda fase e un ulteriore investimento di quasi un milione e 600mila euro: rinaturalizzazione dell’area con alberature e zone umide per l’avifauna e realizzazione di sistemi di telecontrollo per una gestione coordinata delle vasche di laminazione delle Trobbie. La corazzata contro gli allagamenti, si spiega, non passa da un solo impianto ma da una rete che dialoghi. La prevenzione del dissesto un impegno a tutto campo: "Resta - così l’assessore Comazzi - un settore centrale della nostra azione amministrativa. L’obiettivo è quello di coniugare tutela ambientale, sostenibilità e protezione delle comunità". La programmazione di interventi che arginino il rischio Trobbie è articolata. Pronta Gessate, è già finanziato l’ampliamento di una vasca già esistente a Inzago. Non è invece finanziato ma è già progetto un impianto proprio a Bellinzago, a poca distanza dal Naviglio. Il Consorzio Est Ticino Villoresi ente attuatore di tutti i percorsi, incluso quello della futura vasca di laminazione del Torrente Molgora, in territorio di Bussero, Pessano e Gorgonzola. Impianto già finanziato per quasi 40 milioni, su cui si apre una fase cruciale del confronto con il territorio.M.A.