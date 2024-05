Chi è Gnima Seck, la ragazza di Monza con origini senegalesi che ha sfidato Vannacci in diretta tv

"Buonasera generale, sono qui perché tempo fa ha fatto un discorso sull’italianità rivolto a Paola Egonu”, così attacca Gnima Seck, 31enne italiana di origine senegalese, intervenendo dal pubblico di Dritto e Rovescio su Rete 4, in un botta e risposta in trasmissione con Roberto Vannacci. “Sotto i suoi occhi ha una società in continuo cambiamento e questo vuol dire che non sono solo io ma siamo in tanti a essere figli di migranti nati e cresciuti in questo paese. Sono fiera delle origini senegalesi e di essere nata a Monza, nessuna delle due cose deve escludere l'altra”. “Io non la vedo questa italianità” replica subito il neo candidato leghista, continuando la crociata già portata avanti in passato contro Paola Egonu. “Lei va fiera di essere origine senegalese e sono d'accordo con lei, probabilmente è una cittadina italiana e ha tutto il diritto di esserlo. L'unica cosa che balza agli occhi è che le sue caratteristiche somatiche non rappresentano la maggior parte della popolazione italiana”. “La maggior parte fino adesso”, risponde la giovane “Fra 300 anni sarà diverso oggi è così - ribatte Vannacci -. È stata eletta miss Zimbabwe una bellissima ragazza bionda bianca e con gli occhi azzurri e la popolazione è insorta perché non la riconosceva come rappresentante. Il riconoscimento delle differenze non toglie alcun diritto o dignità a nessuno”.

La molesta sventata

Gnima Seck, mediatrice culturale 31enne nata e cresciuta a Monza ma di origini senegalese, in passato si era già resa protagonista di un atto di puro coraggio: come riporta la testata Prima Monza, la ragazza era stata molestata su un treno da un uomo che le si era avvicinato mostrando le parti intime. La ragazza però non si è fatta intimorire e non solo ha allontanato il suo aggressore ma ha anche ripreso la scena facendo diventare virale il video.