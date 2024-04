Vannacci, a Cremona negata sala al generale per la presentazione del libro

Cremona – Nel pieno delle polemiche nazionali, anche Cremona ha il suo caso Vannacci. Il generale, candidato dalla Lega alle elezioni Europee, avrebbe dovuto presentare il suo secondo libro, “Il coraggio vince. Vita e valori di un generale incursore”, venerdì 10 maggio nell'auditorium di Teatrodanza. Ma ieri, proprio sulla scorta della bufera politica che lo sta interessando l'associazione ha negato i suoi spazi.

"Eravamo contenti di offrire l'auditorium di Teatrodanza per la presentazione — spiega la titolare, Paola Posa —. Personalmente non mi trovo d'accordo con le idee di Roberto Vannacci, ma la nostra sala è sempre stata uno spazio per tutti, aperta al confronto. Avrei voluto strutturare la presentazione come un dibattito per permettere anche alla parte opposta di intervenire. Ma negli ultimi giorni tutto è diventato troppo impegnativo e delicato. La nostra sala resta una zona neutrale: abbiamo spesso lavorato sulle diversità, ma spesso anche la diversità è un tema sfruttato da una parte politica. Mi sarebbe piaciuto un confronto perché il dialogo è la nostra forza”.

Nella decisione ha pesato anche il fronte della sicurezza: "Il nostro auditorium è un luogo dove vengono tante famiglie - conclude Posa -: quando mi hanno detto che la Digos era stata allertata mi sono un pò spaventata e ho capito che non eravamo pronti a ospitare un incontro così complesso”.

Così gli organizzatori hanno cambiato rotta: la presentazione del libro si terrà sempre venerdì 10 maggio alle 18, ma nella sala consiliare del Comune di Robecco d'Oglio.