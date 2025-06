Fari al Lazzaretto. Il sindaco Rossi:: "Qui si investe"

"Il Lazzaretto, come gli altri quartieri di Seregno, merita attenzione". Edoardo Trezzi, consigliere comunale della Lega, ha partecipato al sopralluogo nel quartiere. Tra i temi toccati quello della ex Trancia Silva. Una superficie di 10mila metri quadrati, a oggi abbandonata. Uno dei diversi casi di aree dismesse che il sindaco Alberto Rossi (foto) ha trovato sul tavolo il giorno del suo insediamento. "È una ferita a cielo aperto - ha commentato Alessandro Corbetta - non solo per il quartiere, ma per tutta la città. Un’area incolta e insalubre, che andrebbe risanata e che costringe i residenti a vivere nell’insicurezza e nell’abbandono". La Lega accusa: "L’area a tutt’oggi non è sottoposta a nessun tipo di progettualità in grado di riqualificarla e soprattutto di ripulirla da degrado, sporcizia e topi".

Immediata la replica del sindaco Alberto Rossi: "Trovo singolare che Corbetta venga a sollecitare un nostro intervento su un’area privata certamente importante, ma su cui come Comune abbiamo poco margine di intervento. A Seregno ci sono altre nove aree come quella: già dal 2022 abbiamo definito regole di riutilizzo secondo le quali la proprietà può in ogni momento attivarsi. Per il resto, il quartiere non è per nulla dimenticato. Abbiamo migliorato i parchi di via Lazzaretto e via Reggio con giochi e area cani, riaperto la passerella ciclopedonale che ha permesso anche l’apertura del chiosco bar chiuso da sempre, potenziata la videosorveglianza, investito sulle principali proprietà comunali della zona, cioè le case di via Macallè in corso di ultimazione e le case di via Vivaldi, efficientate sotto il profilo energetico".

G.G.