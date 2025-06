Strade e parcheggi: lavori per tre milioni

L’estate dei cantieri. Con un investimento di 3 milioni di euro, nella città dei Borromeo è ai nastri di partenza un corposo pacchetto d’interventi stradali, dalla sistemazione dei marciapiedi alla creazione di nuovi parcheggi, dall’installazione di dossi al rifacimento della segnaletica. I lavori proseguiranno almeno fino a settembre. Tra le opere più significative rientrano l’asfaltatura e il rifacimento dei marciapiedi d’importanti arterie, tra le quali via Liberazione e via 1° Maggio. Attenzione anche alla frazione di Linate, con interventi su via Archimede, via delle Rimembranze e via Pascoli. Nuovi posteggi vedranno la luce in via Fallaci; si procederà inoltre ad un adeguamento della segnaletica e alla creazione di una base per la nuova Casa dell’acqua di via Veneto a San Bovio.

Intanto, dallo scorso 9 giugno è stato avviato un "piano di messa in sicurezza" che, gestito dalla polizia locale attraverso un’apposita squadra di tecnici, consente di sistemare in tempi rapidi situazioni d’emergenza e potenzialmente rischiose, come il danneggiamento di guard rail in seguito ad incidenti, o l’insorgenza di buche stradali anche sull’onda del maltempo. "Col Piano delle opere stradali 2025 mettiamo in campo un investimento importante - osserva il sindaco Andrea Coden -. Non è un programma di asfaltature: è un intervento integrato che coinvolge marciapiedi, parcheggi, rotatorie, segnaletica e barriere protettive. Il nostro obiettivo è un territorio più funzionale e sicuro". "La nostra città - prosegue il sindaco - aveva bisogno di interventi concreti sulla viabilità e il decoro urbano. Questo piano è il primo passo di un percorso più ampio, che vedrà un altro importante investimento, di 2 milioni di euro, da realizzare nei prossimi mesi".A.Z.