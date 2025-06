Le ciclabili si rifanno il look, via ai lavori

Hanno preso il via i lavori di sistemazione delle piste ciclabili che conducono a scuola, quelle battute ogni giorno dai ragazzi, a Concorezzo. È già a pieno regime l’intervento lungo un tratto di via Volta. Il capitolato prevede il restyling del manto stradale. In queste settimane sono stati completati altri interventi sulle piste in via Pio XI e via La Malfa e sui marciapiedi di via Garibaldi. Il quadro economico è di circa 280mila euro. "Abbiamo voluto dare priorità ai lavori sulle corsie per bici più usate dagli studenti per raggiungere la scuola e per tornare a casa ogni giorno - spiega Walter Magni, assessore alle Opere pubbliche -. Una scelta che va nell’ottica della sicurezza stradale e del potenziamento della rete a sostegno della mobilità dolce. Nella nostra città quasi la totalità degli iscritti alle medie usa la bicicletta per raggiungere l’istituto e questo piano è stato pensato proprio per loro". Obiettivo, "offrire le migliori condizioni di viaggio durante il tragitto. Un’opera di manutenzione costante, alla quale teniamo moltissimo".

Bar.Cal.