La Monza-Resegone. La sfida di oltre 600 eroi

C’è qualcosa di epico nell’attimo in cui, sotto le luci dell’Arengario, il cronometro si azzera e i primi atleti scattano circondati da un’ondata di applausi. Succede solo una volta l’anno, da 101 anni a questa parte. È la Monza-Resegone, corsa leggendaria che ieri sera ha celebrato la sua 63esima edizione con due partenze da brivido, alle 20.30 per le staffette e alle 21 per i team che affrontano l’intero tracciato: 42 chilometri di corsa e quasi 1.000 metri di dislivello, fino alla Capanna Alpinisti Monzesi, a quota 1.173 sul Resegone.

Ben 209 squadre, oltre 600 atleti e atlete, con divise variopinte e sguardi ricolmi di tensione. Un evento che ogni anno richiama partecipanti da tutta Italia – quest’anno anche dalla Sicilia e perfino un atleta dagli Stati Uniti –, per quella che non è solo una corsa, ma un’esperienza indimenticabile. Ad aprire la serata sono state le staffette, introdotte con successo l’anno scorso per il centenario e ora parte integrante della manifestazione. I primi a partire, alle 20.30, sono stati gli atleti del team Capanna Monza-Lecco. Poi, alle 21, ecco il via per le squadre intere, con la formazione femminile bergamasca “Per Aspera ad Astra” per prima. E da lì in poi, ogni 20 secondi, un nuovo terzetto prendeva il volo tra le due ali di folla.

L’ultima squadra, la mista Soft Job Lesmo, ha lasciato l’Arengario alle 21.53. Sulla carta servono meno di due ore e mezza per conquistare la vetta nella gara classica, mentre le staffette possono tagliare il traguardo in circa 2 ore e 45 minuti. Molto dipende dalle condizioni meteo e da come si affronta la faticosa salita finale. L’evento è organizzato dalla Società Alpinisti Monzesi, con il supporto di Monza Marathon Team, Gs Avis Seregno, Gruppo Podistico Villasantese e Runners Desio. Quest’anno la corsa si è anche guadagnata un posto nel progetto “Italia dei Giochi” della Fondazione Olimpiadi Milano Cortina 2026.

"La Monza-Resegone è un’esperienza che richiede coraggio e spirito di squadra – ricorda Enrico Dell’Orto, presidente della Società Alpinisti Monzesi –. Non è solo una gara, ma un’impresa che mette alla prova e regala emozioni irripetibili".