Giardini nel Nei. Potenziata l’illuminazione

Potenziata l’illuminazione dei giardini del Nei, in via Cremona, grazie a un intervento da 30mila euro che li ha resi un po’ più sicuri e accoglienti. I lavori, completati nei giorni scorsi da Acinque su indicazione del Comune - in collaborazione con il Comitato ordine pubblico e sicurezza presieduto dal prefetto Patrizia Palmisani e la Questura -, rispondono alla necessità di contrastare il degrado e la microcriminalità che da tempo affliggono l’area verde. L’intervento ha aumentato l’intensità luminosa fino al 50% sul perimetro dell’area, con nuovi fari installati vicino all’area giochi e al prato antistante la piscina del centro comunale. Sono stati raddoppiati i punti luce lungo il perimetro dell’edificio sportivo ed è stato potenziato anche l’ingresso da via Cremona, migliorando la visibilità per i cittadini e facilitando i controlli della polizia locale e delle forze dell’ordine. Un’illuminazione più efficace pensata per scoraggiare episodi di criminalità e garantire una fruizione più serena dell’attrezzato parchetto verde.

I giardini del Nei sono stati a lungo al centro di problematiche legate alla scarsa illuminazione - praticamente buia per parecchio tempo -, che favoriva risse, atti di microcriminalità e che ha visto il verificarsi addirittura di accoltellamenti, in una situazione di scarsa sicurezza soprattutto nelle sere del weekend. Gli interventi delle forze dell’ordine, con controlli mirati, sono stati frequenti, ma la situazione richiedeva una soluzione strutturale. L’investimento segna un passo importante per mantenere i giardini come luogo di aggregazione e non più di degrado.

A.S.