Da uffici chiusi ad appartamenti. Via al restyling

Da edificio produttivo a nuovo complesso residenziale. Succede in viale Casiraghi 508, dove è stato avviato un nuovo cantiere. Anche questo intervento, come quello della vicina via Boccaccio a opera della cooperativa UniAbita, applica la legge regionale sulla rigenerazione urbana: uffici abbandonati da più di cinque anni possono essere riconvertiti a condomini. "Andiamo a riqualificare la porta di ingresso a nord della città - commenta l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda (nella foto) -. Da questo semplice intervento è possibile capire quanto sia fondamentale e importante, per lo sviluppo di un territorio, usare bene la leva urbanistica". Resta invece ancora ferma al palo la riconversione dell’area ex Gabbioneta a cavallo tra viale Casiraghi e viale Gramsci. La.La.