Monza, due anziani morti dopo il ricovero a Villa Gioia: aperta un’inchiesta

Monza, 12 maggio 2025 - La Procura di Monza indaga su due anziani entrati nella casa famiglia Villa Gioia di via Cattaneo a Monza in discreto stato di salute e portati via dai parenti dopo alcuni mesi perché trovati dimagriti, disidratati, con piaghe da decubito, condizioni che poi li avrebbero portati alla morte.

Le denunce sono state presentate dai familiari di un uomo di 83 anni di Meda e di un 87enne di Vimercate. Nel periodo di Pasqua i carabinieri del Nas hanno eseguito un sopralluogo con l’ausilio del 118 che ha trasportato gli ultimi ospiti presenti - nel frattempo raggiunti dai parenti allertati dai militari - in ospedale. Quando Villa Gioia ha aperto nell'ottobre scorso ospitava 12 anziani.

A dicembre è morto a 83 anni Paolo Tucci, ex presidente dell’Associazione combattenti e reduci di Meda. Era entrato nella casa di cura con le sue gambe, nonostante la rottura di un femore. "Nemmeno due mesi dopo - dicono i familiari - era visibilmente dimagrito, sulla sedia a rotelle e con piaghe di tale gravità che le cure successive sono state inefficaci". I parenti dell'83enne si sono rivolti all'avvocata Marta Cerliani.

Risale invece a febbraio la denuncia presentata dai familiari del vimercatese Giuseppe Castronovo, ex operaio della Breda morto a marzo a 87 anni. Trovato disidratato, la figlia lo aveva fatto ricoverare in ospedale, dove sarebbero poi emersi una polmonite e un’infezione.