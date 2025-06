All’Agriparco inizia l’estate dei bambini

Il centro estivo Agri-Campus 2025 parte oggi e sarà aperto fino al 1° agosto. Appuntamento all’Agriparco di Fondazione Tavecchio Accolti e Raccolti-Agriparco Solidale, via Papini, 24 a Monza, tra animali, orto, giochi di squadra, laboratori creativi e momenti educativi in compagnia di educatori e professionisti appassionati. Accolti e Raccolti Agriparco Solidale propone la quarta edizione del centro estivo tutto all’aperto per bambini in due fasce d’età: dai 3 anni compiuti ai 5 e che abbiano frequentato almeno un anno di scuola dell’infanzia e dai 6 agli 8 anni.

I bambini avranno a disposizione un’area di 12mila metri quadrati, fra orto, un vigneto, un frutteto, un bosco, un giardino sensoriale, 4 arnie, una pedana di mille metri quadrati, una tensostruttura di 100 e dei cassoni rialzati per la coltivazione. Potranno sporcarsi le mani con varie attività di giardinaggio e orto, laboratori creativi, giochi di movimento, lettura di libri, giochi con materiale di recupero e con materiali naturali, attività di travasi e sperimentazioni sensoriali, manipolazione e molto altro.

Diversi i laboratori: api e miele, arte terapia, orto terapia, pittura, bicicletta, sicurezza stradale, attività con gli amici a 4 zampe. E per i più grandi, non mancherà un appuntamento dedicato ai compiti. Novità di quest’anno, per chi vuole imparare divertendosi, sono previsti momenti bilingue in italiano e inglese. Un’ educatrice laureata in lingue sarà presente tutti i giorni per proporre attività e giochi anche in inglese, in modo naturale, divertente e coinvolgente.

Il contributo 150 euro a settimana, più 20 euro di assicurazione, include mensa, materiali e laboratori.

C.B.