Il questore di Monza chiude per 15 giorni bar di Nova Milanese. Assieme ai caffè serviva dosi di droga

Nova Milanese (Monza e Brianza), 30 agosto 2025 – Schiamazzi, ubriachi, droga e... una piscina gonfiabile. Questa mattina, i carabinieri della stazione di Nova Milanese hanno eseguito il provvedimento di chiusura per una durata di 15 giorni nei confronti di un bar, provvedimento cautelare disposto dal questore della provincia di Monza e della Brianza per motivi di sicurezza. In particolare, tutto inizia lo scorso Ferragosto, quando i carabinieri avevano sorpreso avventore del bar trovato in possesso di 17 dosi di sostanza stupefacente e denaro contante. Ma non era tutto lì.

Alcol e droga

I residenti della zona con diversi esposti avevano lamentato il fenomeno di degrado ed allarme sociale causato dagli avventori del bar dediti "a un uso smodato di bevande alcoliche", che stazionavano stabilmente fuori dal locale, per tutta la sera, fino a notte inoltrata, contravvenendo anche al limite orario disposto dal Comune e rendendo impossibile il riposo delle persone.

Il questore di Monza Filippo Ferri

A Ferragosto

Gli stessi residenti avevano chiesto un intervento alle forze dell’ordine anche il 15 agosto scorso, a causa dei forti schiamazzi provenienti dagli avventori del bar ai quali il titolare aveva consentito di organizzarsi con una tavolata nell’area esterna di pertinenza del locale dove era stata montata addirittura una piscina gonfiabile. I carabinieri intervenuti hanno identificato gli avventori, che sono risultati essere anche gravati da numerosi precedenti di polizia.

Ritrovo di pregiudicati

Anche in merito alle frequentazioni, il locale era già stato oggetto di numerosi controlli da cui era risultato essere abituale ritrovo di persone gravate da precedenti di polizia per reati anche gravi. I carabinieri hanno quindi chiesto un provvedimento di chiusura, accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché l’incolumità delle persone. E il questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto appunto la sospensione dell’attività per 15 giorni.