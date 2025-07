Raffica di furti in Brianza, arrestata la coppia di ladri: sono padre e figlio

Monza e Brianza, 4 luglio 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato due soggetti di nazionalità italiana, un 49enne di Giussano e un 33enne di Besana Brianza, rispettivamente padre e figlio, in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo per il reato di furto aggravato in concorso di persona.

Le indagini

Le indagini condotte dai militari della Sezione Operativa di Seregno, coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno portato all'acquisizione di significative fonti di prova sulla base di cui è stato possibile ricostruire tre distinti episodi delittuosi che si sono verificati nella provincia brianzola nello scorso mese di marzo, così raccogliendo a carico degli indagati gravi e concordanti indizi di colpevolezza.

I tre colpi

I tre reati contestati sono stati consumati a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, Il primo furto è stato commesso ai danni di un negozio di abbigliamento di Triuggio. Qui i due si erano impossessati di numerosi capi d'abbigliamento, borse griffate e della somma in contanti di 3mila euro.

Nel secondo episodio, in un esercizio commerciale di Cesano Maderno, era stata asportata svariata merce tra cui alcune borse firmate, delle penne di marca ed attrezzi per l'edilizia.

Macherio. Per quanto concerne il terzo evento, invece, è stato accertato come i due indagati, si fossero introdotti in un supermercato di Macherio impossessandosi di 5 televisori e della somma in contanti di 8mila euro.

In trappola

Immediatamente dopo aver commesso quest'ultimo furto, i militari della Compagnia di Seregno, durante un normale controllo alla circolazione stradale, avevano sorpreso i due soggetti a bordo di un'autovettura su cui erano state montate delle targhe rubate. Gli immediati approfondimenti investigativi avevano permesso di rinvenire in un magazzino nella loro disponibilità, sito in Carate Brianza, gran parte della refurtiva provento dei furti perpetrati in precedenza, consentendo quindi, dopo un'accurata e minuziosa attività d'indagine l'emissione del provvedimento restrittivo.

Il 49enne, all'atto dell'esecuzione del provvedimento di cattura, si trovava già ristretto presso la Casa Circondariale di Monza, mentre il 33enne è stato rintracciato presso la propria abitazione e condotto in carcere.