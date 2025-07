Chiusi a Monza parchi, giardini pubblici e cimiteri per l'allerta meteo: incubo grandine e maxi raffiche di vento

Monza, 6 luglio 2025 - Anche Monza gioca di anticipo in vista dell'allerta meteo prevista da Regione Lombardia per questo pomeriggio quando si attendono anche sul territorio monzese forti raffiche di vento e temporali violenti. Il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha firmato un'ordinanza per la chiusura dalle ore 16 di oggi di Parco di Monza e Giardini Reali, cimiteri e giardini pubblici. Una precauzione in questa giornata domenicale estiva per evitare che i cittadini raggiungano polmoni verdi e vadano a fare visita ai loro defunti rischiando di trovarsi in situazione di pericolo.

Come sottolineato dalla Regione per il pomeriggio e la serata giornata di oggi si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, che risulteranno sparse fino alle ore centrali, mentre dal pomeriggio saranno tendenti a diffuse, con fenomeni che da localmente intensi tenderanno a divenire diffusamente intensi. I fenomeni saranno accompagnati, localmente e con media probabilità, in particolare sulla Pianura, da grandine di medie-grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Sulla media-bassa Pianura, in particolare, le precipitazioni potranno insistere fino alla tarda serata, mentre sui restanti settori tenderanno ad attenuarsi ed esaurirsi. Si prevedono venti sotto i 1500 metri mediamente deboli, con rinforzi e raffiche, in concomitanza ai passaggi temporaleschi, tra 40 e 60 km/h più estese e diffuse sui settori orientali e meridionali. Per la giornata di domani si prevede ancora instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. Tra notte e prima mattina si attendono precipitazioni sparse su bassa Pianura e settori orientali, meno probabili altrove, a seguire, fino al primo pomeriggio, precipitazioni in temporaneo esaurimento, salvo residui fenomeni. Si prevede, da metà pomeriggio, riattivazione delle precipitazioni che risulteranno inizialmente sparse, divenendo, verso sera, diffuse e tendenti a intensificarsi con asse di propagazione Sudovest-Nordest e con formazione di linee temporalesche in rapido transito sulla regione. Si attendono venti sotto i 1500 metri deboli, in rinforzo da metà pomeriggio con raffiche tra 40 e 60 km/h estese e diffuse verso sera, in particolare su Pianura, Appennino e fascia alpina.