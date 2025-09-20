A Carate arriva la “Lambrada“. La tappa del festival itinerante fra canzoni, teatro e poesia

Un concerto di canzoni d’autore alla Jannacci, un reading teatral-musicale sull’originale figura di uno scrittore, studioso di letteratura e pescatore caratese e una mostra con le opere di uno dei più eclettici artisti brianzoli. Tre appuntamenti per un weekend all’insegna della cultura del territorio. È quanto proporrà stasera e domani a Carate il festival itinerante “Lambrada“. Oggi alle 21 nel parco di Villa Cusani concerto del gruppo dialettale milanese Teka-P, che innesta la tradizione musicale di Jannacci, Gaber, Nanni Svampa e Cochi e Renato con sonorità jazz e blues.

Sempre oggi, alle 16, nell’Oratorio di Santa Maria Maddalena, accanto a Villa Cusani, verrà inaugurata la mostra dal titolo “Bagliore verde“, che esporrà alcune opere dell’artista, pittore, illustratore, tipografo, editore e aforista brianzolo Alberto Casiraghy. Si potrà visitare anche domani, e poi sabato 27 e domenica 28, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18. Domani alle 17, invece, nell’area verde della Conca di Agliate ci sarà il reading “Lambro, opera d’arte - Dalla cattedra alla canna da pesca“ di Marco Rubelli, con l’accompagnamento musicale della violoncellista Silvia Cosmo e con la partecipazione dello scrittore Giovanni Santambrogio: sarà uno spettacolo sulla figura di Carlo Annoni, studioso di letteratura, scrittore, attivista ambientale e pescatore caratese mancato dieci anni fa. L’ingresso a tutti gli eventi è libero.

Per i bambini, inoltre, domani alle 16 in Villa Cusani ci sarà anche lo spettacolo teatrale “Piccole metamorfosi - Viaggio poetico tra i miti di Ovidio“ con la compagnia Cartanima Teatro, con ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a cartanima.prenotazioni@gmail.com.