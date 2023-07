Omicidio Sofia Castelli a Cologno Monzese, fiori e biglietti sul cancello di casa: “Troppo presto sei stata strappata alla vita”

Milano, 30 luglio 2023 – Mazzi di fiori, piantine, pupazzi e biglietti riempiono la cancellata del condominio di corso Roma 100 dove ieri mattina all'alba è stata uccisa a coltellate Sofia Castelli, ventenne, studentessa lavoratrice. A confessare il delitto è stato il suo ex fidanzato Zakaria Atqaoui, italomarocchino di 23 anni che l'avrebbe colpita nel sonno dopo essere entrato di nascosto in casa sua con un mazzo di chiavi in suo possesso. Un ambiente che conosceva bene, perché in quella casa era stato accolto dalla giovane e dalla sua famiglia e aveva abitato per un periodo. Ma negli ultimi tempi i rapporti si erano sfaldati fino ad arrivare alla rottura definitiva tra i due ragazzi.

La processione davanti al cancello di corso Roma non si ferma: arrivano amici e anche sconosciuti a lasciare un segno di affetto per Sofia e la famiglia. "Non riesco nemmeno a immedesimarmi nei suoi genitori. È una cosa straziante", dice Gabriella. "Mia figlia andava a scuola con lei. Siamo sconvolti", aggiunge una donna, che appoggia un mazzo di fiori tra le sbarre di ferro insieme al marito e al figlioletto.

Uno dei bigliettini lasciati sul cancello del condominio dove viveva Sofia Castelli

Tanti i biglietti: "Vola in alto leoncino. Fatti riconoscere anche Lassù. Elena, Marta, Stefania e Salvatore". Ancora: "Ciao Sofi, rimarrai la nostra piccola principessa!". "Troppo presto sei stata strappata alla vita. Con tenerezza infinita ti ricorderemo, dolcissima Sofia". Una mamma scrive "Vola libera e sii luce per chi continua ad amarti. Con affetto, da una mamma che è un po' anche la tua".

E questa notte, nel temporale che si è scatenato, c'è chi ha visto l'impronta di Sofia. Come Laura, coetanea, che con Sofia giocava quando erano bambine e che la notte tra venerdì e sabato era al The Beach, con un altro gruppo di amiche. "Con il nostro canto, in questa notte sola - scive su Instagram - culliamo Sofia, che avrebbe ballato anche su questo lamento. Come ballava ieri sera, in mezzo a una pista da ballo, insieme a decine e decine di giovani piene di vita come lei. Eravamo tutte lì, e ora lei manca, ora lei non c’è più. Ognuna di noi se ne sta seduta sul letto a pensare che sarebbe potuto capitare a chiunque, a pensare che tutte abbiamo amato, almeno una volta. Tutte ci siamo concesse di fidarci degli uomini, almeno una volta. Tutte ci siamo trovate in pericolo, almeno una volta. Siamo state solo più fortunate. Tentiamo di andare avanti, la testa alta e lo sguardo rivolto all’insù. E asciughiamo le lacrime, mentre questa sera il cielo sprigiona tutta la rabbia e l’orrore che proviamo. Questo tuono è il tuo grido Sofia, e ti abbiamo sentito. Ascoltato. Questo lampo è tutta la tua luce. Hai fatto vibrare la terra, tremare il mondo, che con te è stato così inospitale. Non ti ha rispettato, non ti ha amato. Questo mondo ha ancora molta strada da fare, molto da imparare. Questo mondo è silenzioso, in confronto alla tua forza, alla tua anima. Noi ti pensiamo, e grideremo anche per te, sempre più forte, finché qualcosa cambierà. Non potrai avere indietro la vita, piccola Sofia, ma sappi che ti porteremo, per sempre, nella nostra".