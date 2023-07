Sofia Castelli uccisa dall’ex fidanzato a Cologno Monzese: chi era la giovane vittima

Milano, 29 luglio 2023 – Omicidio a Cologno Monzese, in provincia di Milano: un 23enne, Zakaria Atqaoui, ha ucciso la ex fidanzata, Sofia Castelli di 20 anni. Dopo il delitto, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, il giovane si è presentato al comando della Polizia locale e ha confessato.

Sofia Castelli aveva 23 anni – compiuti lo scorso 28 maggio – e viveva in un appartamento di una palazzina di corso Roma 100, a Cologno Monzese insieme alla sua famiglia. In questi giorni, la mamma e il papà erano in vacanza in Sardegna per un matrimonio e lei era rimasta a casa da sola. La giovane studiava Sociologia all'Università Bicocca, come aveva scritto lei stessa sul suo profilo Linkedin.

Sul suo profilo Instagram, invece, si trovano solo due foto pubblicate: l’ultima risale allo scorso 9 luglio e Sofia appare con un top scintillante e una gonna fucsia, in pieno stile Barbie, come riporta anche la didascalia che ha scelto di scrivere. L’altro scatto risale al 25 giugno e la 23enne è stata immortalata in primo piano insieme a un’amica. Però, numerose fotografie sono riunite in alcune Stories salvate sul profilo. Sofia appare sempre con look e trucco impeccabili, a volte durante serate e o aperitivi insieme ai suoi amici.

Dal profilo Instagram di Sofia, emerge che la 20enne potrebbe aver trascorso la serata al The Beach, noto locale di via Corelli, Milano. Attorno all’una di notte la ragazza sarebbe stata ancora lì e lo dimostrerebbero alcuni video pubblicati sulla sua pagina social. Così come Sofia sarebbe stata ancora viva alle 5.58 quando, probabilmente al rientro dopo la notte in discoteca, ha pubblicato una storia con una foto del palazzo dove viveva mentre sta albeggiando.

Uno screenshot Instagram del profilo di Sofia Castelli

L’ex fidanzato di Sofia si chiama Zakaria Atqaoui e ha 23 anni. Nativo di Rivoli, in provincia di Torino, risiede a Cologno Monzese.

Stando alle prime informazioni, i due giovani avrebbero trascorso la serata insieme a un’amica in discoteca. Poi, stando alle prime ipotesi, potrebbero aver litigato e si sarebbero lasciati. Poco dopo, Zakaria ha ucciso Sofia con alcune coltellate alla gola, mentre si trovavano a casa di lei. Non è chiaro se nell’appartamento ci fosse ancora l’amica, ma la giovane è stata sentita in caserma come persona informata dei fatti. Dopo il delitto, il 23enne si è presentato al comando della polizia locale e ha confessato. L’arma non è ancora stata trovata.