Cologno Monzese, Sofia Castelli uccisa con coltellate alla gola dall’ex fidanzato: aveva 20 anni. Lui confessa

Cologno Monzese, 29 luglio 2023 – Nella notte ha accoltellato a morte la ex fidanzata, Sofia Castelli, 20 anni compiuti lo scorso 28 maggio, in un appartamento di una palazzina di corso Roma 100 a Cologno Monzese (Milano). L’assassino reo confesso è Zakaria Atqaoui, 23 anni, nativo di Rivoli ma residente a Cologno, che all'alba si è presentato negli uffici della polizia locale di Cologno per costituirsi.

Il ragazzo ha confessato di aver ucciso la ventenne con diverse coltellate alla gola, anche se al momento sembra che l'arma del delitto non sia stata ancora ritrovata dai carabinieri che stanno indagando sul caso.

Sofia era da sola in casa perché i genitori e il fratello minore si trovavano in Sardegna per partecipare a un matrimonio.

Sofia Castelli, la ragazza di 20 anni uccisa a coltellate dal fidanzato

I due avevano trascorso la serata insieme a un’amica. Il ragazzo, 23 anni, in questo momento si trova in stato di fermo nella caserma di Cologno Monzese. Sofia Castelli sarebbe stata uccisa con più fendenti alla gola. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Sesto San Giovanni per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente.

La serata in discoteca

Dai profili social emerge che Sofia Castelli potrebbe aver trascorso la serata al The Beach, noto locale di via Corelli, Milano.

Attorno all’una di notte la ragazza sarebbe stata ancora lì e lo dimostrerebbero alcuni video pubblicati su Instagram. Così come Sofia sarebbe stata ancora viva alle 5.58 quando, probabilmente al rientro dopo la notte in discoteca, ha pubblicato una storia con una foto del palazzo dove viveva mentre sta albeggiando. In quell’appartamento verrà uccisa.

L’interrogatorio

Il pm di turno di Monza è nella caserma dei carabinieri di Cologno Monzese per l'interrogatorio del ragazzo ventitreenne. Il magistrato ha svolto anche un sopralluogo nell’appartamento dove è stato commesso l'omicidio. Sono in corso i rilievi della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo dell'Arma.

Il delitto di Senago

Sono passati due mesi da un altro omicidio avvenuto in provincia di Milano, a Senago. È il 28 maggio scorso quando Giulia Tramontano, 29 anni, al settimo mese di gravidanza, sparisce dal suo appartamento in cui convive con il compagno, Alessandro Impagnatiello, 30 anni.

Passano pochi giorni e il cadavere di Giulia Tramontano viene trovato dai Carabinieri, in un'area verde abbandonata in via Monte Rosa a Senago: era nascosto in una intercapedine dietro un edificio che ospita alcuni box. Il fidanzato confessa: ha ucciso l’ex fidanzata e il piccolo Thiago, il figlio che portava in grembo.