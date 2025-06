Conviene ristrutturare casa a Milano nel 2025? Quanto aumenta il valore dell’immobile zona per zona

Conviene ristrutturare casa a Milano? E quanto aumenta il valore di un immobile rinnovato? È meglio comprare una casa nuova e costosa oppure una più vecchia ed economica per poi ristrutturarla? La risposta a queste domande, in breve, è: dipende dalla zona dell’abitazione. E per capire in quali quartieri milanesi abbia senso investire – e in che modo – bisogna confrontare tre valori: il prezzo di un immobile ristrutturato, quello di un immobile abitabile ma da rinnovare e, infine, il costo della ristrutturazione.

A fornire un quadro utile è l’ultimo listino dell’Osservatorio della federazione di agenti immobiliari, che suddivide la città di Milano in 141 aree tra centro, semicentro e periferia. Il documento indica per ogni area – tra le altre cose – il valore commerciale medio al metro quadro per le abitazioni “ristrutturate/ottime” e per quelle “abitabili/buone”. Saranno questi due dati, combinati con il costo dei lavori, a dirci quanto aumenta il prezzo di una casa rinnovata e, quindi, in quali quartieri conviene ristrutturare e investire.

I risultati non sono scontati: in centro, ad esempio, conviene ristrutturare nella zona Policlinico, dove il valore dell’immobile cresce del 55%, mentre a Brera l’incremento è appena del 7%. Anche in periferia ci sono sorprese: a Lorenteggio una casa ben rifatta aumenta il suo prezzo del 28%, a Greco del 27%. Ma questi sono solo alcuni esempi: andiamo con ordine.