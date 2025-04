Comprare casa a Milano: le 5 zone dove i prezzi degli immobili sono più bassi

Milano – In un mercato immobiliare sempre più competitivo come quello milanese, dove i prezzi medi di vendita delle case sono aumentati del 36 per cento in cinque anni, trovare soluzioni abitative a prezzi contenuti è diventata una vera sfida. Ma non è impossibile.

Benché il centro e le zone semicentrali di Milano continuino a registrare quotazioni al metro quadro da capogiro, esistono ancora quartieri dove è ancora possibile acquistare immobili a condizioni più ragionevoli senza rinunciare ai servizi e ai collegamenti con il cuore della città.

Sulla base dei dati del portale Immobiliare.it aggiornati a marzo 2025, abbiamo analizzato le cinque zone di Milano che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo, ideali sia per chi cerca una prima casa sia per chi vuole fare un acquisto a scopo di investimento. Alcune di queste aree, peraltro, sono interessate da piani di riqualificazione e il valore delle abitazioni sta crescendo piuttosto rapidamente. Ma vediamo quali sono.