Le 8 città ideali per lavorare a Milano senza viverci (e spendendo la metà)

Il paradosso di Milano è tutto qui: è diventata troppo cara per chi ci dovrebbe lavorare. I dati parlano chiaro: negli ultimi cinque anni i prezzi degli affitti sono cresciuti del 40%, mentre gli stipendi sono rimasti sostanzialmente immobili. Il risultato è che una parte crescente della forza lavoro milanese non può più permettersi di vivere dove lavora. Ma per chi è disposto ad allontanarsi dai confini cittadini una soluzione c’è. Alcune città nell’hinterland offrono un compromesso interessante: trasporti efficienti con Milano, costi degli immobili ragionevoli e, spesso, una qualità della vita superiore. Non è una novità assoluta – accade in molte metropoli mondiali – ma in Italia stiamo ancora imparando a ragionare in termini di area metropolitana. Abbiamo scelto otto città, in particolare, che sembrano aver trovato questo equilibrio, diventando alternative credibili per chi vuole lavorare a Milano senza necessariamente viverci. Scorri le prossime schede per scoprire quali.