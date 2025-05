Artigiano in Fiera, anche il caldo fa bene al business: fino a lunedì la replica dell’appuntamento invernale con 800 espositori

Milano, 31 maggio 2025 – Tutto il mondo in vetrina a Milano. Fino a lunedì a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30 con pass gratuito, va in scena la versione ‘estiva’ dell’appuntamento che si tiene tradizionalmente a inizio dicembre, con oltre 800 artigiani da 50 Paesi del Mondo. Promossa da Artigiano in Fiera, Anteprima d’Estate intende celebrare il passaggio tra la primavera e l’estate, valorizzando produzioni e creazioni specifiche per la stagione calda, come abbigliamento leggero, gioielli ispirati alla natura, arredi da esterno, prodotti per il tempo libero e il viver bene sino alle specialità enogastronomiche estive.

"Una vetrina unica”

“Con Anteprima d’Estate vogliamo proporre una nuova prospettiva sull’artigianato, per presentare e valorizzare la qualità artigianale che annuncia le vacanze. In linea con la nostra missione di promuovere l’artigianato di eccellenza e il “saper fare”, questo nuovo appuntamento offre agli artigiani una vetrina unica e al pubblico la possibilità di scoprire prodotti creati con maestria, commenta Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. che ha aperto l’evento. In un ideale viaggio da sud a nord dello Stivale, tra le presenze più significative si segnala la Calabria, che partecipa con più di 100 imprese. Accanto all‘Italia c‘è tutto il mondo.

Africa protagonista

L’Algeria, con circa 60 artigiani che in fiera presentano i prodotti tipici della tradizione berbero-araba con influenze sahariane. La collettiva etiope è legata al progetto ‘ Etiopia da produttore ad imprenditore artigiano‘. La Francia è presente con una delegazione guidata dalla Camera di Commercio Italiana di Marsiglia.