Tari 2025 a Milano scadenza prima rata il 10 luglio. Come arriva il bollettino

Milano, 2 giugno 2025 – Dovrà essere pagata entro il 10 luglio a Milano la prima rata della tari. Il Comune di Milano ha fissato la scadenza del versamento della tassa rifiuti per chi decide di pagare in due rate. Chi invece preferisce pagare in una unica rata può ignorare il primo avviso che o in arrivo in questi giorni e attendere in secondo che verrà inviato in autunno.

Chi è iscritto al Fascicolo del Cittadino, al momento si parla di 1,3 milioni di persone, riceverà l'avviso al proprio indirizzo mail e troverà il bollettino nel fascicolo.

A chi è dotato di un indirizzo Pec, ad esempio gli appartenenti ad Ordini professionali, il Comune di Milano invierà l'avviso Tari all'indirizzo di posta certificata, mentre per tutti gli altri 246 mila utenti il bollettino cartaceo sarà inviato per posta. Per chi si iscrive al fascicolo del cittadino entro agosto, il bollettino a saldo di fine anno sarà inviato in formato elettronico, mentre chi intende attivare il Rid bancario per il pagamento la scadenza, può farlo fino al 5 settembre.