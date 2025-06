Prezzi delle case: il confronto fra Milano e hinterland. Comuni e metrature più cercati (con qualche sorpresa)

Milano, 10 giugno 2025 – Casa a Milano o nell’hinterland? Un dubbio che sempre più famiglie – ma anche single – risolvono a favore della seconda opzione. Lo dicono le cifre. Secondo le ultime rilevazioni Istat la popolazione residente nei centri del circondario è in costante crescita, mentre quella residente in città è in continuo calo. I motivi? La vicinanza alla metropoli, grazie a una rete di trasporti pubblici sempre più efficiente, il costo della vita più basso e una buona qualità della vita, soprattutto sul fronte ambientale.

L’attrattività crescente dell’hinterland milanese è favorita anche dai prezzi delle case che nei comuni vicina a Milano sono più bassi e permettono di scegliere soluzioni con metrature più importanti a parità di budget disponibile.

Secondo un’analisi di Casa.it sulle case in vendita al 1° maggio 2025, nell’hinterland di Milano le case da 1 a 5 locali costano mediamente il 51% in meno rispetto al capoluogo lombardo: se a Milano per le case da 1 a 5 locali il prezzo medio di vendita è 523.258 euro con un prezzo medio al metro quadro di 5.791 euro, nei comuni dell’hinterland il prezzo medio di vendita è 258.654 euro con un prezzo medio al metro quadro di 2.263 euro.

Nel primo quadrimestre del 2025 i 10 comuni dell’hinterland di Milano più cercati su Casa.it per le case in vendita e in affitto sono stati Sesto San Giovanni, Legnano, Rho, Cinisello Balsamo, Corsico, Paderno Dugnano, Cologno Monzese, Bollate, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese.

Nei comuni dell’hinterland di Milano più richiesti la tipologia più cercata è l’appartamento, seguito dalla villa e dalla casa indipendente.

Per quanto riguarda le metrature, la fascia più cercata è quella che va dai 51 ai 100 mq, al secondo posto quella dai 101 ai 150 mq e al terzo quella dai 26 ai 50 mq.

Le case in vendita più cercate nei comuni dell’hinterland di Milano hanno un prezzo che va da 100.001 euro a 200.000 euro, seguite da quelle da 200.001 a 300.000 euro e da quelle da 300.001 euro a 400.000 euro.

Per le case in affitto le ricerche si concentrano soprattutto sulle case con canone mensile da 601 a 800 euro, seguite da quelle da 401 euro a 600 euro e da 801 euro a 1.000 euro.

Nei comuni dell’hinterland di Milano gli appartamenti con tre locali costano mediamente il 56% in meno rispetto a Milano: la media dei prezzi di vendita dei trilocali nell’hinterland è 234.297 euro contro 526.873 euro di Milano.

Milano: il prezzo medio di un trilocale è 526.873 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 5.458 euro e una metratura media di 96 mq.

Sesto San Giovanni: il prezzo medio di un trilocale è 301.926 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 3.058 euro e una metratura media di 98 mq.

Legnano: il prezzo medio di un trilocale è 203.066 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 1.968 euro e una metratura media di 103 mq.

Rho: il prezzo medio di un trilocale è 251.739 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.437 euro e una metratura media di 103 mq.

Cinisello Balsamo: il prezzo medio di un trilocale è 233.519 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.426 euro e una metratura media di 96 mq.

Corsico: il prezzo medio di un trilocale è 254.767 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.636 euro e una metratura media di 96 mq.

Paderno Dugnano: il prezzo medio di un trilocale è 244.963 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.461 euro e una metratura media di 99 mq.

Cologno Monzese: il prezzo medio di un trilocale è 288.152 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.819 euro e una metratura media di 102 mq.

Bollate: il prezzo medio di un trilocale è 249.020 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.506 euro e una metratura media di 99 mq.

Abbiategrasso: il prezzo medio di un trilocale è 191.120 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 1.913 euro e una metratura media di 99 mq.

San Giuliano Milanese: il prezzo medio di un trilocale è 228.193 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.392 euro e una metratura media di 95 mq.